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Umrl Anthony Clark, zvezdnik priljubljene serije Da, draga

Los Angeles, 12. 11. 2026 15.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž. STA
Umrl Anthony Clark, zvezdnik priljubljene serije Da, draga

V starosti 62 let je umrl ameriški igralec in komik Anthony Clark. Najbolj znan je bil po vlogi Grega Warnerja v komični seriji Da, draga. Novico o njegovi smrti je na Instagramu sporočil njegov soigralec v seriji Mike O'Malley. Clark je umrl v torek, vzrok in kraj smrti še nista znana.

"Pred tremi tedni sva govorila po telefonu. Nasmejal nas je do solz, kot je to vedno počel," je v svoji objavi zapisal O'Malley. Anthony Clark se je rodil 4. aprila 1964 v Lynchburgu v Virginiji ter študiral komunikacijske vede v Bostonu. Že v času študija je pokazal izjemen talent za komedijo in prejel nagrado za najboljšega študenta komika, ki jo je podeljevala organizacija American Collegiate Talent Showcase.

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Njegova kariera se je začela v svetu stand-up komedije, s katero je ostal tesno povezan tudi po tem, ko je dosegel uspeh na televiziji. Na malih zaslonih je prvič nastopil leta 1991 v seriji American Playhouse. Prvo pravo glavno vlogo je dobil pet let pozneje, ko je zaigral v humoristični seriji Boston Common, ki so jo predvajali dve sezoni med letoma 1996 in 1997. Clark je upodobil mladeniča, ki se iz Virginije preseli v Boston, da bi pazil na svojo sestro, brucko.

Po nekaj izkušnjah na filmu in televiziji je postal znan po zaslugi serije Da, draga, situacijske komedije televizijske mreže CBS, ki je bila na sporedu šest sezon v letih od 2000 do 2006. V njej je odigral enega glavnih junakov zgodbe, ki se vrti okoli dveh mladih parov in njunih povsem različnih pogledov na vzgojo otrok. V igralski zasedbi so bili tudi Mike O'Malley, Liza Snyder in Jean Louisa Kelly.

Med drugim je nastopil tudi filmih Dvoboj (1991), Ah, ta ljubezen (1993) in Alcatraz (1996).

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