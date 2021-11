Umrl igralec David Dalaithngu: Zaznamoval je zgodovino avstralskega filma

David Dalaithngu , ki je izhajal iz klana Mandhalpingu ljudstva Yolngu, je odraščal na območju Arnhem Land na Severnem teritoriju. Po filmu Walkabout iz leta 1971 je njegova igralska kariera trajala pet desetletij. Med drugim je zaigral v filmih Storm Boy (1976), Rabbit-Proof Fence (2002), The Tracker (2002) in Charliejeva dežela (2013), za katerega je v Cannesu prejel nagrado za najboljšega igralca v sekciji Poseben pogled. Najbolj je bil znan po vlogi v filmu Krokodil Dundee , za katero je prejel priznanje avstralski red. Prejel je tudi več mednarodnih priznanj.

Igralčevo življenje so zaznamovali tudi alkohol in obdobja revščine. Zadnja leta je zaradi slabega zdravja preživel v kraju Murray Bridge v Južni Avstraliji. "Z globoko žalostjo prebivalcem Južne Avstralije sporočam, da je umrl ikonični in izjemni umetnik, ki je zaznamoval zgodovino avstralskega filma in predstavitev aboriginov na platnu," je povedal premier Južne Avstralije Steven Marshall. "Bil je brat, sin, prijatelj, oče, dedek in mož. Bil je igralec, plesalec, pevec in slikar ter eden največjih umetnikov, kar jih je Avstralija kadarkoli imela," je dodal.