Umrl avtor filmskih skladb in trikratni oskarjevec Alan Bergman

Zakonca Alan Bergman in Marilyn Bergman sta bila najbolj znana po filmski glasbi, čeprav sta ustvarjala tudi za televizijo in odrske produkcije. Skupaj sta dobila 16 nominacij za oskarja. Prvega oskarja sta prejela že ob prvi nominaciji, in sicer za pesem The Windmills of Your Mind , ki je bila uporabljena v filmu Afera Thomasa Crowna iz leta 1969.

Bergmanova sta pogosto sodelovala s francoskim skladateljem Michelom Legrandom in za Streisandovo ustvarila še več drugih pesmi, med njimi Solitary Moon, The Same Hello, the Same Goodbye in That Face.

Poleg treh oskarjev sta v svoji bogati karieri prejela še dva zlata globusa, tri nagrade grammy in štiri nagrade emmy. Marilyn Bergman je umrla leta 2022 v starosti 93 let.