'Umrl bom, če je kmalu ne poljubim'

Dijana je z divjo vrtnico prevzela zmenek Amri in po slabem začetku v vilo prišla z vrtnico. Na zabavi si je sanjski Toni zaželel pogovora s Karolino, a je ves čas premišljeval o tem, kako bi jo poljubil.

Amra zmagovalka igre resnice Namesto zmenka je Antonija dekleta presenetila z igro resnice, niso pa vedela, da jih bo sanjski Toni medtem opazoval. Za začetek so se morala postaviti od najbolj do najmanj iskrene in na mesti najmanj iskrenih sta se namenoma postavili Danijela in Ksenija. Za dekle, ki se najbolj spremeni v prisotnosti kamer, so izbrale Amro, za najbolj seksapilno Danijelo, za dekle, ki spi najdlje, Janet. O svojih nekdanjih partnerjih največ govori Amra, z napačnim razlogom naj bi v šov prišla Polina. Kot največji konkurentki so izpostavile Karolino in Polino, za najmanj iskreno pa so določile Amro, ki je tako postala zmagovalka igre.

icon-expand Dijana je Amri prevzela zmenek. FOTO: POP TV

Dijana prevzame zmenek Amri bi kot zmagovalki pripadal zmenek s Tonijem, a ji ga je Dijana prevzela z divjo vrtnico. Ko je ugotovila, da si bosta ogledala živalski vrt, pa ni bila najbolj navdušena. Med sprehodom se je nanjo pokakala ptica, za konec pa ji je počil aparat za zobe. Toni je tudi začutil, da je Dijana okoli sebe postavila zid, njej pa se je zdelo, da je Toni pravzaprav ne želi spoznati. Povedala je, da se bori, a na svojstven način, ki ga on morda ne opazi. Ko je povedala, da se boji kač, se je prikazal s pitonom okoli vratu, a je v njegovi družbi premagala strah. Slab začetek, dober konec Na romantičnem kosilu sta se Toni in Dijana pogovarjala o družini. Kandidatka je priznala, da je bila čuden otrok. Toni se je pohvalil s super otroštvom, v katerem se je veliko igral s sestro. Dijana je bila iskrena, češ da ji je v zunanjem svetu težko pogovarjati se in spoznavati nove ljudi. Slabemu začetku zmenka pa je sledil lep konec in sladica je bila še slajša zaradi vrtnice, ki jo je dobila. Toni je povedal, da se je imel zelo lepo in je užival, ona pa je dodala, da je prehitro minilo. Ko je o njunem zmenku razlagala dekletom, pa je Amri bilo zelo težko pri srcu.

icon-expand Toni je premišljeval samo o poljubu s Karolino. FOTO: POP TV

'Umrl bom, če je kmalu ne poljubim' Antonija je dekletom razkrila, da jih je Toni opazoval med igro resnice. Pred druženjem jih je nagovoril: "Večkrat do zdaj sem dobil občutek, da me ne jemljete resno. To zame ni hec, prišel sem z iskrenimi nameni. Prosil bi vas, da resno jemljete moja čustva, ker jaz vaša jemljem resno." Na pogovor je povabil Karolino, da bi mu polepšala dan. Priznal je, da se ne more osredotočiti, saj da ves čas premišljuje o poljubu: "Umrl bom, če je kmalu ne poljubim." Ona pa je ponovila, da ne more narediti tega koraka, medtem ko posluša o ostalih zmenkih, objemih in poljubih.

Kritična Ksenija Medtem se je razvila debata o tem, da so nekatera dekleta prišla v šov iz nepravih razlogov. Amra je omenila, da je cilj nekaterih premagati ostale. Ksenija: "Mislim, da pravi moški mora imeti kaj v glavi, da ugotovi, ali si punca želi samo pozornosti ali še česa drugega." Toni je nato na pogovor povabil prav njo. Ksenija je komentirala: "Mislim, da je Toni moški, s katerim bi pijana končala v postelji. Ne vem, kaj bi bilo potem. Mogoče se ne bi več klicala. Ne on mene, ne jaz njega." O čem se želi Toni pogovoriti s Ksenijo?

Sanjski moški Hrvaške bo na sporedu znova jutri ob 21:00 na POP TV. Zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO.