Umrl britanski režiser Alan Parker

Britanski režiser Alan Parker je umrl za posledicami dolgotrajne bolezni. Star je bil 76 let. Med drugim je režiral uspešnice, kot so 'Bugsy Malone', 'Polnočni ekspres' in 'Mississippi v plamenih'. V svoji bogati karieri pa je nanizal tudi nekaj častnih nazivov in prestižnih filmskih nagrad, med drugim kar šest oskarjev in bafto za življenjsko delo.

Sir Alan William Parkerse je rodil 14. februarja 1944. Življenje je posvetil filmski umetnosti, kot režiser je nanizal številne uspešnice:Bugsy Malone, Polnočni ekspres (Midnight Express),Mississippi v plamenih (Mississippi Burning), Predrzni rockerji(The Commitments), Evita, Angela's Ashes in drugi.Njegova dela so dobila 19 nagrad britanske filmske industrije - bafta, deset zlatih globusov in tudi šest oskarjev. Leta 2013 je dobil tudi bafto za življenjsko delo, najvišjo nagrado britanske filmske akademije.

Alan Parker je bil režiser filmov kot so Polnočni Express, Evita in Mississippi v plamenih.

V svojem življenju je dobil tudi naziv poveljnika častnega reda britanskega imperija, ki si ga je prislužil leta 1995 in nato še viteški naziv, ki je prišel sedem let kasneje. Bil je ustanovni član ceha režiserjev, ustanovni predsednik filmskega sveta Velike Britanije ter tudi predsednik Britanskega filmskega inštituta od leta 1998 do 1999. Parker se je poslovil po dolgotrajni bolezni, za sabo pa je pustil ženo Liso Moran-Parker, pet otrok in sedem vnukov.

