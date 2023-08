Umrl dvakratni emmyjev nagrajenec Ron Cephas Jones

Umrl je igralec Ron Cephas Jones . Smrt dvakratnega emmyjevega nagrajenca je v izjavi za javnost potrdil njegov menedžer, ki je sporočil, da je 66-letnik umrl po dolgotrajnem boju z boleznijo pljuč. Zaradi kronične bolezni dihal je Jones leta 2020 prestal tudi dvojno transplantacijo pljuč, menedžer pa je v izjavi dodal: " V njegovi dolgoletni karieri so vsi, ki so imeli to srečo, da so ga poznali, občutili njegovo toplino, lepoto, radodarnost, prijaznost in srčnost."

Sicer veteranski gledališki igralec je bil širši javnosti najbolj poznan po vlogi v seriji To smo mi, ki mu je prinesla tudi dve prestižni televizijski nagradi, in sicer v letih 2018 in 2020, poleg tega pa je bil še dvakrat nominiran.

V seriji je stopil v vlogo biološkega očeta lika Randalla Pearsona, ki ga je igral Sterling K. Brown. Igralec se je pokojnemu stanovskemu kolegu poklonil na Instagramu in zapisal: "Na svetu je malce manj luči. Brat, ljubljen si in pogrešali te bomo."

"Ideja, da ne bi mogel več nastopati, se mi je zdela hujša od smrti," je v nekem intervjuju dejal Cephas Jones, ki se je tudi po dvojni transplantaciji pljuč, ko se je moral znova naučiti vse od dihanja do hoje, vrnil na Broadway. Poleg dela na odrskih deskah in v še nekaterih serijah je igralec zaigral tudi v filmih Half Nelson z Ryanom Goslingom in Dolemite Is My Name z Eddiejem Murphyjem.