V 70. letu starosti je umrl francoski igralec in scenarist Jean-Pierre Bacri, je potrdila njegova agencija v Parizu. Bil je eden najbolj znanih komikov v Franciji, pisal pa je tudi scenarije. Igral je v filmih, kot so Stara pesem Alaina Resnaisa, Podzemlje Luca Bessona in Looking for Hortense Pascala Bonitzerja.

icon-expand Jean-Pierre Bacri FOTO: Profimedia Jean-Pierre Bacri je po poročanju tujih medijev imel raka. Nastopil je v številih filmih, med drugim tudi v komedijiC'est La Vie Olivierja Nakacheja in Erica Toledana ter dramiAgnes Jaoui Kakor slika, za katero je napisal tudi scenarij. Z igralko in režiserko Agnes Jaoui je sodeloval večkrat. Za svoje delo je prejel več francoskih filmskih nagrad cesar. Za film Kakor slika je bil leta 2004 skupaj z Agnes Jaoui nagrajen za scenarij na filmskem festivalu v Cannesu in na evropskih filmskih nagradah. Jean-Pierre Bacri se je rodil leta 1951 v Alžiriji. V začetku 60. let je med alžirsko vojno z družino emigriral v Cannes. Sčasoma se je preselil v Pariz, kjer je poučeval v znameniti dramski šoli Cours Simon. Takrat je začel pisati svoje prve scenarije za drame. Leta 1979 je skupaj z Alainom Delonom zaigral v drami The Medic Pierra Granier-Deferreja. Nazadnje je skupaj z Vanesso Paradisnastopil v filmu Family Photo Cecilie Rouaud. icon-expand igralka Chantal Lauby in Jean-Pierre Bacri FOTO: Profimedia icon-expand