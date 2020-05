Umrl Gregory Tyree Boyce, igralec iz filma Somrak

Kot je povedal neimenovani vir, so Gregoryja in Natalie našli v njunem domu v Las Vegasu. "Gregov bratranec se je zbudil in opazil, da je igralčev avto še vedno doma. Zaskrbljen je bil, saj bi moral biti Greg že v Los Angelesu. Njegov bratranec je šel preverit, kaj se dogaja in ju našel mrtva," je povedal vir in dodal, da je bil Gregory pred smrtjo zelo zaseden in da je imel veliko dela. In čeprav se je v Las Vegas preselil, da bi pomagal svoji mami, se je redno vračal v Los Angeles, kjer je še vedno delal kot igralec in kjer živi njegova hčerka.