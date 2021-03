Umrl igralec Boris Komnenić, znan po vlogi v seriji 'Bolji život'

Igralec Boris Komnenić je umrl po dolgi in težki bolezni. Rodil se je 29. marca 1957 v Puli. Po gimnaziji, ki jo je zaključil v rojstnem kraju, se je vpisal na Fakulteto dramskih umetnosti, član Narodnega gledališča je postal leta 1984.

Med filmskimi in televizijskimi stvaritvami, v katerih se je pojavil, so med drugimi tudi: Bal na vodi, Špadijer jedan život, Gore dole, Vratiće se rode, Miris kiše na Balkanu, Sinđelići, Apofenija in druge. Gledalci pa se ga zagotovo najbolj spominjajo po vlogi Aleksandra Guze Popadića v legendarni televizijski seriji 'Bolji život'.