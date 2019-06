Umrl igralec iz filma James Bond

Igralec Bryan Marshall je bil rojen v kraju blizu Londona. Kariero je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Zadnjih 20 let je živel in delal v Avstraliji. V Bondovem filmu Vohun, ki me je ljubil je zaigral ob Rogerju Mooru, v vlogi kapitana podmornice. 81-letni igralec je bil najbolj znan po vlogah v filmih The Punisher, The long good friday ter Home and away.

Njegova agentka je med drugim tvitnila: "Zelo sem žalostna, da je moj dragi stari prijatelj Bryan Marshall preminul."