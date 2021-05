Umrl igralec, ki je posodil glas raku Sebastianu v Mali morski deklici

"Sam je bil navdih za vse nas in skupaj z družino je ustanovil konservatorij Hudson Valley," je v uradni izjavi, da je Samuel E. Wright umrl zapisal njegov tiskovni predstavnik: "Sam in njegova družina so vplivali na nešteto mladih iz doline Hudson, jih vedno navdihovali in jih podpirali, da bi postali najboljša različica sebe. Poleg strasti do umetnosti in ljubetni do družine je bil Sam najbolj znan po svojem prijaznem karakterju. Vse je sprejel z odprtimi rokami, raj se je pogovarjal, zabaval, se smejal z ljudmi."