Umrl igralec, ki je v Titaniku upodobil prednika vdove direktorja OceanGata

V 95. letu starosti je umrl igralec Lew Palter, znan po vlogi Isidorja Strausa, ki je skupaj s soprogo življenje izgubil na krovu Titanika. Igralec je v filmski uspešnici uprizoril prapradedka Wendy Rush, soproge direktorja podjetja OceanGate, ki je minuli teden umrl v imploziji podmornice Titan. Lew Palter je umrl za posledicami pljučnega raka.

Hollywood se je poslovil od igralca Lewa Palterja, ki je v 95. letu starosti umrl za posledicami pljučnega raka. Njegovo smrt je za tuje medije potrdila hčerka Catherine Palter. Igralec, znan po vlogi v filmu Titanik, je sodeloval tudi v televizijskih oddajah The Flying Nun in LA Law, med letoma 1971 in 2013 pa je na šoli CalArts School of Theatre poučeval igro.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Kot učitelj je spremenil življenja ljudi," je dejala njegova hčerka, medtem ko je dekan šole dodal, da je pokojni igralec študente naučil, da so resnično vzljubili igralsko obrt. "V vsakem prizoru, igri in razredu je spodbujal globoko radovednost, skrb, intelekt in humor," je povedal Travis Preston. "Svoje študente je zelo spoštoval in vse je spodbujal, naj v svojem delu in življenju najdejo resnico." V zadnjem času je lik, ki ga je igralec uprizoril v filmu Titanik, ponovno zaokrožil po medijih. Palter je namreč uprizoril Isidorja Strausa, ki je skupaj s soprogo življenje izgubil na krovu Titanika. Straus je bil prapradedka Wendy Rush, soproge Stocktona Rusha, direktorja podjetja OceanGate, ki je pretekli teden umrl v imploziji podmornice Titan.