Umrl igralec Rick Aiello, sin hollywoodske legende Dannyja Aiella

Aiello je v svoji karieri kar dvakrat sodeloval z režiserjem Spikom Leejem . Prvič se je to zgodilo leta 1989, ko je nastopil v filmu V vročici noči , kasneje pa je vlogo ponovil leta 1991 v filmu Vočica džungle . Leta 2007 je v seriji Sopranovi prevzel vlogo lika z imenom Ray-Ray D'Abaldo.

Rick je v svoji karieri nanizal kar 60 vlog. Pričel je leta 1984 v grozljivki Silent Madness , pojavil pa se je tudi v serijah: Seks v mestu, Policistka na vrhu, Zakon v L.A.-ju, Grda Račka, Zakon in red in drugih. Zadnjič je zaigral v kratkem filmu iz leta 2016, Nobody's Perfect.

Z očetom Dannyjem Aiellom sta se pojavila ravno v Leejevem celovečercu ter tudi v seriji Dellaventura, 1998 pa sta sodelovanje ponovila v filmu A Brooklyn State of Mind. Legendarni igralec, ki se je pojavil v filmih Mesečnica ter drugem delu trilogije Boter, je umrl leta 2019. Vzrok smrti je bila infekcija po zdravljenju kratkotrajne bolezni. Oskarjevski nominiranec je umrl 12. decembra v 87. letu starosti

Rick Aiello je za seboj pustil ženo in dva otroka, Rickyja mlajšega in Tori. Za njim žalujejo tudi brat Jamie, sestra Stacey in mama Sandy.