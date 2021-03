Umrl Vlasta Velisavljević, znan po vlogi Đorđevića v seriji 'Bolji život'

Igralec Vlasta Velisavljević je javnosti najbolj znan po vlogi magistra Đorđevića v seriji Bolji život. Žal mediji nekdanje skupne države poročajo, da je igralec umrl v 95. letu starosti. Vlasta je bil pred dnevi pozitiven na koronavirus in je svoje zadnje dni preživel v bolnišnici Dragiše Mišovića v Beogradu.

Igralec se je, kot pišejo srbski mediji, 21. januarja cepil proti koronavirusu, a je bil virus očitno močnejši.

Vlasta je bil najstarejši še aktivni igralec v regiji in je leta 2017 gostoval vJugoslovanskem dramskem gledališču v Zagrebu, kjer je igral v predstavi Hamlet. Igral je duha prinčevega očeta in makedonski režiserAleksandar Popovski ni varčeval pri njegovi vlogi. Vlasti je pripravil dolg in zahteven tekst, ki pa se ga je pokojni Velisavljević brez težav naučil na pamet. Takrat je povedal, da mu ni težko potovati po bivši državi in da mu je njegovo delo še vedno v veselje: "Ni mi težko potovati na gostovanja. Usedem se na prvi sedež v avtobusu in zabavam igralske kolege. Pretvarjam se, da sem voznik, se nagibam, ko je kakšen večji ovinek, obračam volan ..."

Veljal je za zelo pozitivnega, kar je bilo za nekoga z njegovo zgodbo izjemnega pomena. Z nasmehom na obrazu se je namreč spominjal tudi najtežjih trenutkov. Vlasta je vedno z veseljem delil spomine iz koncentracijskega taborišča v Dachauu, kjer je bil kar tri leta. "Tam sem se naučil nemščine, zato sem kasneje z lahkoto dobil vloge v filmih. Bil sem tudi na Golem otoku. Lahko bi bilo še slabše, tam je bilo vsaj morje," je pred leti pripovedoval Vlasta.