Umrl italijanski režiser Franco Zeffirelli

Na svojem domu v Rimu je umrl italijanski filmski in operni režiser Franco Zeffirelli, star je bil 96 let. Poznan je po za oskarja nominiranem filmu Romeo in Julija (1968), filmu The Taming of the Shrew z Liz Taylor in Richardom Burtonom, miniseriji Jezus iz Nazareta (1977), filmu Čaj z Mussolinijem (1999) in drugih delih.

Franco Zeffirelli je v enem zadnjih intervjujev dejal, da ga smrt plaši, ker je "njegov um še vedno poln zgodb, likov in besed". Umrl je star 96 let. FOTO: AP Franco Zeffirelli je po daljši bolezni umrl v spanju. Njegovo zdravstveno stanje se je v zadnjih mesecih sicer še dodatno poslabšalo. Po napovedih ga bodo pokopali v Firencah, njegovem rojstnem mestu, a datum pogreba še ni znan. Njegovi oboževalci se bodo lahko od legendarnega režiserja poslovili v mestni hiši v Rimu, kjer bo njegova krsta. Režiral je okoli dvajset celovečercev, med njimi filmRomeo in Julija (1968), za katerega je bil nominiran za oskarja. Priredil je še več Shakespearovih del, med njimi je Hamlet iz leta 1992. Med njegovimi znanimi deli so tudi televizijska serija Jezus iz Nazareta (1977), Čaj z Mussolinijem (1999) inVečna Callas (2002). Slednjega je posvetil svoji prijateljici, legendarni operni divi Marii Callas. Režiral je še okoli 30 opernih produkcij. Med letoma 1994 in 2001 je bil poslanec desnosredinske stranke Naprej Italijanekdanjega premierja Silvia Berlusconija v italijanskem senatu. Leta 2004 je kot prvi Italijan prejel častni britanski naziv vitez. Zeffirelli leta 1974. FOTO: AP Bil je veren katoličan. Leta 1996 je priznal, da je homoseksualec, a ni imel posluha za boj za pravice istospolno usmerjenih. V avtobiografiji iz leta 2006 je priznal, da je kot najstnik imel spolne odnose z duhovnikom, a je vztrajal, da ni šlo za spolno zlorabo. Ima dva posvojena sinova. Posvojil ju je že kot odrasla moška, potem ko sta bila njegova dolgoletna sodelavca. Zadnja leta svojega življenja je bil na invalidskem vozičku, živel pa je v vili na obrobju Rima, obkrožen s svojimi psi. V enem zadnjih intervjujev, pogovoru za firenški dnevnik La nazione, je dejal, da ga smrt plaši, ker je "njegov um še vedno poln zgodb, likov in besed".