Umrl je 54-letni igralec Nicky Katt

Umrl je igralec Nicky Katt, ki je bil znan po vlogah v filmih Čas za ubijanje, Fatalna najstnica, Šola rocka in seriji Boston Public. Star je bil 54 let. Njegovo smrt je za Page Six potrdil John Sloss, ustanovitelj in partner odvetniške pisarne Sloss Law, ki je igralca zastopala, vzrok smrti pa javnosti še ni znan.