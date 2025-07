Umrl je Alon Aboutboul, zvezdnik filmov Batman in Rambo

Umrl je izraelski igralec Alon Aboutboul . 60-letni zvezdnik se je odpravil plavat na plaži HaBonim v Tel Avivu. Ko se je vrnil iz vode, je ljudem v svoji bližini dejal, da se ne počuti dobro, nato pa se je zgrudil. Na kraj so odhiteli reševalci, ki so se eno uro trudili, da bi ga ohranili pri življenju. Vzrok smrti za zdaj ni znan.

Izraelski minister za kulturo in šport Miki Zohar je v izjavi za javnost zapisal: "Sinoči sem gledal intervju z njim, v katerem je govoril o snemanju filma, v katerem je nedavno sodeloval. Strast do dela je tudi po toliko letih opravljanja tega poklica kar žarela iz njega. Alon je bil dobitnik nagrade Ophir in nagrade televizijske akademije ter je skozi leta upodobil širok spekter likov, ki jim je vnesel globino in čustva ter pustil globok pečat v izraelski kulturi. Naj bo blagoslovljen njegov spomin."

Alon je nastopil v številnih izraelskih filmih, pojavil pa se je tudi v seriji Snowfall, v kateri je zaigral ob Damsonu Idrisu. Kot gostujoči igralec se je pojavil tudi v serijah Operacija Havaji, Preiskovalci na delu: NCIS Los Angeles in Lost and Found.