Umrl je ameriški režiser Bob Rafelson, osebnost novega Hollywooda

Bob Rafelson je umrl za pljučnim rakom v soboto v ameriški zvezni državi Kolorado, poročajo ameriški mediji.

Rodil se je leta 1933 v New Yorku. V njegovih filmih so zaigrale zvezde, kot so Jack Nicholson, Bruce Dern in Jessica Lange. Njegov film Five Easy Pieces je bil med drugim nominiran za oskarja za najboljši film, Jack Nicholson pa za vlogo delavca na naftni ploščadi za oskarja za najboljšo glavno moško vlogo. Bil je režiser in producent glasbeno-komične serije The Monkees iz 60. let minulega stoletja.

Skupaj z Bertom Schneiderjem je ustanovil produkcijsko hišo Raybert Productions, pozneje znano kot BBS Productions, ki se je povzpela med vodilne producente neodvisnega filma v času izbruha novega Hollywooda. Med drugim so producirali Zadnjo predstavo režiserja Petra Bogdanovicha, ki je bila nominirana za oskarja za najboljši film, Best Ben Johnson in Cloris Leachman pa sta prejela oskarja za stranski vlogi.

Leta 1972 je Rafelson ponovno združil moči z Jackom Nicholsonom za film The King of Marvin Gardens. Nicholson je zaigral tudi v njegovem filmu Poštar vedno zvoni dvakrat (1981). Nazadnje je režiral film Hladnokrvno (2002), psihološko srhljivko, v kateri je zaigral Samuel L. Jackson.