Umrl je Ben Jones, zvezdnik serije The Dukes of Hazzard

"Danes sem izgubila ljubezen svojega življenja. Ben je umrl po srčnem zastoju," je na družbenem omrežju ob fotografiji igralca Bena Jonesa zapisala njegova žena Alma Viator . "Bil je doma, počival v svojem najljubšem naslonjaču in čakal, da bo po televiziji tekma. Imel je najbolj polno in bogato življenje. Ljubil je in bil ljubljen. Zelo ga bomo pogrešali. Res sem ga ljubila," je še dodala.

Jones je bil najbolj znan po vlogi prijaznega mehanika Davenporta, nastopil pa je v vseh sedmih sezonah serije The Dukes of Hazzard, ki je bila na sporedu med letoma 1979 in 1985. Zaigral je še v nekaj drugih televizijskih serijah in filmih, kot so Smokey and the Bandit, Moonrunners in As the World Turns.

Po koncu igralske kariere se je podal v politiko. Leta 1988 je kandidiral za kongresnika v zvezni državi Georgia in bil izvoljen. Dve leti pozneje so ga ponovno izvolili.