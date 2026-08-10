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Umrl je Ben Jones, zvezdnik serije The Dukes of Hazzard

Los Angeles, 10. 08. 2026 10.01 pred 5 urami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Ben Jones

Umrl je zvezdnik serije The Dukes of Hazzard Ben Jones, ki je nastopil v vlogi Cooterja Davenporta. Novico o njegovi smrti je javnosti na družbenem omrežju sporočila njegova žena Alma Viator, ki je razkrila, da je 84-letni igralec umrl po srčnem zastoju. Jones je bil tudi nekdanji član predstavniškega doma ZDA.

"Danes sem izgubila ljubezen svojega življenja. Ben je umrl po srčnem zastoju," je na družbenem omrežju ob fotografiji igralca Bena Jonesa zapisala njegova žena Alma Viator. "Bil je doma, počival v svojem najljubšem naslonjaču in čakal, da bo po televiziji tekma. Imel je najbolj polno in bogato življenje. Ljubil je in bil ljubljen. Zelo ga bomo pogrešali. Res sem ga ljubila," je še dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jones je bil najbolj znan po vlogi prijaznega mehanika Davenporta, nastopil pa je v vseh sedmih sezonah serije The Dukes of Hazzard, ki je bila na sporedu med letoma 1979 in 1985. Zaigral je še v nekaj drugih televizijskih serijah in filmih, kot so Smokey and the Bandit, Moonrunners in As the World Turns.

Po koncu igralske kariere se je podal v politiko. Leta 1988 je kandidiral za kongresnika v zvezni državi Georgia in bil izvoljen. Dve leti pozneje so ga ponovno izvolili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od njega so se na družbenih omrežjih že poslovili nekateri igralski kolegi, med njimi Tom Wopat, ki je zapisal: "Serija The Dukes of Hazzard je izgubila še en pomemben člen igralske zasedbe. Ben Jones je bil dober prijatelj in odličen predstavnik tega, kar lahko zabavna industrija ponudi. Zelo ga bomo pogrešali."

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KOMENTARJI2

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myomy
10. 08. 2026 10.10
Sploh nisem vedel, da je kdaj živel. Ojoj.
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
10. 08. 2026 10.44
hi, hi ... !
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
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