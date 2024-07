Umrl je Bob Newhart, ki je zaigral v Škratu in Velikih pokovcih

Umrl je ameriški komik in igralec Bob Newhart, ki je bil najbolj znan po božičnem filmu Škrat in komični seriji Veliki pokovci, imel pa je tudi svojo oddajo z naslovom The Bob Newhart Show. Novico o njegovi smrti je sporočil tiskovni predstavnik Jerry Digney, ki je razkril, da se je zvezdnik soočal s številnimi zdravstvenimi težavami.

OGLAS

Umrl je legendarni ameriški komik in igralec Bob Newhart, ki je nastopil v številnih serijah in filmih, najbolj znan pa je bil po vlogi v filmu Škrat, kjer je upodobil očeta lika, ki ga je zaigral Will Ferrell. Njegov tiskovni predstavik je sporočil, da se je zvezdnik pred smrtjo spopadal z več krajšimi boleznimi. Star je bil 94 let.

Umrl je igralec in komik Bob Newhart. FOTO: Profimedia icon-expand

Kariero je začel v 50. letih prejšnjega stoletja kot komik, zaslovel pa je, ko so njegov nastop posneli na vinilno ploščo z naslovom The Button-Down Mind of Bob Newhart, zanjo pa je prejel grammyja za album leta. Nagrajen je bil tudi kot najboljši novi izvajalec leta, za drugo ploščo The Button-Down Mind Strikes Back! pa je prejel grammyja za najboljši album z govorjene komične besede.

Bob Newhart je bil najbolj znan po vlogi v filmu Škrat. FOTO: Profimedia icon-expand