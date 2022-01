Umrl je Bob Saget, priljubljeni očka iz Polne hiše

Svetovne medije je preplavila žalostna novica, da je umrl 65-letni ameriški igralec Bob Saget, znan po vlogi Dannyja Tannerja, očka iz serije Polna hiša (Full house). V seriji je zaslovel ob boku Johna Stamosa, Candace Cameron, Lori Loughlin, dvojčic Olsen in drugih soigralcev, s katerimi so se zapisali v televizijsko zgodovino. Igralčevo smrt je potrdila njegova družina: "Skrušeno potrjujemo, da je naš ljubljeni Bob danes umrl. Pomenil nam je vse in radi bi, da veste, kako zelo rad je imel svoje oboževalce, kako zelo je oboževal nastopati v živo in kako rad je ljudi združeval s humorjem. Čeprav vas v tem trenutku prosimo za zasebnost, vas vabimo, da se nam pridružite pri spominjanju na ljubezen in smeh, ki ju je Bob prinesel na ta svet."