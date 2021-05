Umrl je Charles Grodin, igralec iz Beethovna

Charles Grodin je v svojo kariero začel na televizijskih zaslonih, kjer je najpogosteje uprizarjal urbanega nevrotika. Imel je dober smisel za humor, kar se je odražalo predvsem, kadar se je kot gost pojavil v pogovornih oddajah, kjer je nasmejal občinstvo in voditelje, kasneje pa se je tudi sam preizkusil kot voditelj v televizijski oddaji. Poleg tega je Charles pisal tudi knjige in scenarije za gledališke predstave.

Charlesu je preboj na filmska platna uspel leta 1972 s komedijo The Heartbreak Kid, v kateri je prvič zaigral svoj zaščitni lik nevrotičnega zmedenca, vloga pa mu je prinesla nominacijo za zlati globus. To je bil eden izmed redkih filmov v njegovi filmski karieri, pri katerem je bil v središču pozornosti. Leta 1978 je ob Warrenu Beattyju zaigral spletkarskega odvetnika v filmu Nebesa lahko počakajo. Charlesov igralski talent je dobro prišel do izraza v filmu Polnočni skok, v katerem je igral tudi Robert De Niro, za katerega je Grodin dejal, da je najboljši filmski igralec svoje generacije. Leta 1992 ga je širša javnost spoznala v priljubljeni družinski komediji Beethoven in njenem prvem nadaljevanju. V eni izmed svojih najbolj prepoznavnih vlog je igral očeta nagle jeze, ki ga je spremljal slinast, kosmati prijatelj Beethoven.