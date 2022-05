Umrl je 'dobri fant' Ray Liotta

Ameriški igralec Ray Liotta je umrl v spanju, v Dominikanski republiki, kjer je snemal film Dangerous Waters, poroča portal Deadline. Zaenkrat več podrobnostih še ni znanih. Liotta je bil star 67 let, za sabo pa je pustil hčer Karsen in zaročenko Jacy Nittolo.

Zvezdnik, ki je najbolj poznan po vlogi Henryja Oaka v Scorsesejevi kriminalki Dobri fantje, je pred kratkim končal snemanje filma Cocaine Bear, ki je nastal pod režisersko taktirko Elizabeth Banks. V svoji izjemni karieri je zaigral v številnih filmih, kot so Hannibal, Polje sanj, Narc, Marriage Story, Revolver, Grehi očetov, Odklop in Bitka v Seattlu. Nastopil je tudi v nekaj uspešnih komičnih serijah, od Mladega Sheldona do Sodobne družine.