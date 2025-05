Umrl je Ed Gale, ki je upodobil tudi zlobni lutko Chucky

"Ed Gale je še zadnjič izdihnil in se sedaj zdravi v onostranstvu," je v objavi zapisala nečakinja, ki je spomnila, da se je njen stric pri 20 letih z avtoštopom odpravil v Kalifornijo, v žepu pa je imel zgolj 36 evrov. "Zaživel je na ekranih v kultnih klasikah Howard Racman in Chopper Chicks in Zombie Town, z njima pa si je prislužil oboževalce, ki so ga pozdravili na vseh konvencijah, o čemer se ni nehal hvaliti. V času kariere je nastopil v več kot 130 filmih, serijah in oglasih, a njegova najljubša vloga je bila biti zabaven stric. S svojimi nečaki in nečakinjami je delil svojo ljubezen do zabavne industrije in čarobnosti Hollywooda," je še pripisala.