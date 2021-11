Umrl je eden največjih ustvarjalcev muzikala Stephen Sondheim

Novico o smrti legendarnega tekstopisca Stephena Sondheima je objavil njegov odvetnik in prijatelj F. Richard Pappas, ki je izjavil, da je šlo za nenadno smrt, več podrobnosti pa za zdaj ni znanih, poroča New York Times. Pappas je dejal, da je Sondheim še dan pred smrtjo praznoval zahvalni dan.

Sondheim, ki velja za največjega skladatelja in tekstopisca 20. stoletja, je delal na legendarnih predstavah, kot so Company (1970), Follies (1971), A Little Night Music (1973), Pacific Overtures (1976), Sweeney Todd (1979), Merryly We Roll Along (1981), Sunday in the Park With George (1984) in Into the Woods (1987).

V svoji obsežni karieri je prejel kar osem nagrad tony, oskarja za najboljšo izvirno pesem, sedem nagrad grammy, Pulitzerjevo nagrado, nagrado londonskega gledališča Laurencea Olivierja in vrsto drugih prestižnih odličij. Med drugim je prejemnik tonyja za najboljši muzikal za komedijo A Funny Thing Happened on the Way to the Forum iz leta 1962, ki so jo uprizarjali več kot dve leti.

V londonskem West Endu so odprli gledališče, imenovano po njem, odprtja pa se Sondheim zaradi padca ni mogel udeležiti. "Medtem ko okrevam od padca, nestrpno čakam, da odvržem palico, zgrabim klobuk in se odpravim čez lužo, da vidim, kam je Cameron vgraviral moje začetnice. Milo povedano, vesel sem, da je moje ime v gledališču West End, ki sem ga rad obiskoval že od svojega prvega potovanja v London pred skoraj sedemdesetimi leti," je takrat dejal Sondheim.