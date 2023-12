Umrl je gruzijski filmski režiser Otar Iosseliani, najbolj znan po filmih Pastorala in Lunini ljubljenci. Žalostno novico je sporočil njegov prijatelj, fotograf Jurij Rost. Star je bil 89 let. Iosseliani, rojen v Sovjetski zvezi, je večino svoje kariere preživel v Franciji, kjer je pridobil širše občinstvo s filmi, ki so bili bolj odkrito kritični do države, ki jo je zapustil.

"Žalujemo. Otar Iosseliani, veliki filmski režiser, neverjetna oseba in moj zelo tesni prijatelj, je odšel," je Jurij Rost zapisal na svojem kanalu Telegram in tako sporočil, da je umrl gruzijski filmski režiser Otar Iosseliani, ki se je v svojih filmih osredotočal na vsakdanje življenje, vendar z odmaknjenim in včasih sarkastičnim slogom. icon-expand Umrl je filmski režiser Otar Iosseliani, star 89 let. FOTO: Profimedia Gruzijski premier Irakli Garibašvili je dejal, da je globoko užaloščen zaradi novice o Iosselianijevi smrti in ga opisal kot "častno osebnost" gruzijske umetnosti. Iosseliani, rojen v gruzijski prestolnici Tbilisi, je svoj prvi celovečerni film Ko odpada listje posnel leta 1966. Prejel je dve nagradi na filmskem festivalu v Cannesu. V Francijo se je preselil leta 1982 po uspehu svojega filma Pastorala na filmskem festivalu v Berlinu. Obupal je nad uspehom v svoji domovini, zaradi česar je bil film predvajan le v omejenem obsegu. Lunini ljubljenci, posnet leta 1984, je v Benetkah prejel posebno nagrado žirije in od takrat so bili njegovi filmi pogosto premierno prikazani na tem festivalu. Leta 2011 je na mednarodnem filmskem festivalu v Münchnu prejel nagrado za življenjsko delo.