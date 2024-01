Umrl je fitnes model in igralec Alec Musser, ki je najbolj znan po vlogi Dela Henryja v seriji Vsi moji otroci. Novico o njegovi smrti je za ameriške medije potrdila zaročenka Paige Press, ki je razkrila, da je umrl na svojem domu v Del Maru v Kaliforniji. Star je bil 50 let. Pozneje je novico potrdil tudi njegov stric Robert, vzroka smrti pa ni razkril.

OGLAS

Igralec Alec Musser je med letoma 2005 in 2007 nastopil v eni najdlje predvajanih ameriških nadaljevank, kjer je zaigral v skupno 43 epizodah. Da je umrl, je potrdila njegova zaročenka, star pa je bil 50 let. Vzrok njegove smrti javnosti še ni poznan. Musser je nastopil še v seriji Razočarane gospodinje, Rita Rocks in v filmih Road to the Altar ter Odrasli.

Umrl je igralec Alec Musser. FOTO: Profimedia icon-expand

Newyorčan je bil tudi fitnes model in bodybuilder, pojavil pa se je na naslovnici več revij, kot so Men's Health, Men's Workout, Exercise Health in druge. Že nekaj časa se kot igralec ni pojavljal, pred smrtjo pa je bil veliko prisoten na družbenih omrežjih. Ne le, da je rad razkazoval svoje zdrave navade in vadbo v fitnesu, s svojimi sledilci je rad delil tudi fotografije družine in prijateljev.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Po novici o njegovi smrti so mnogi Musserjevi oboževalci v razdelku za komentarje njegove zadnje objave delili svoje sožalje. "V šoku sem, brat. Bil si drag prijatelj in vedno se te bomo spominjali. Uživaj v teh popolnih nebeških valovih," je zapisal en sledilec. "Počivaj v miru, brat Alec. Spet bova deskala skupaj, moj prijatelj. Naj te Bog blagoslovi v tvoji novi avanturi v nebesih. Molitve in ljubezen družini," pa je zapisala neka druga oseba.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke