Umrl je hollywoodski igralec Ray Stevenson

Ray Stevenson je pred smrtjo snemal akcijski film Cassino na otoku Ischia. Umrl je štiri dni pred svojim 59. rojstnim dnem. Stevenson se je rodil na Severnem Irskem, a se je preselil v Anglijo, ko je bil star osem let. Njegov oče je bil v času njegovega rojstva leta 1964 nameščen pri kraljevih letalskih silah (RAF) blizu Lisburna v okrožju Antrim. Njegova družina se je preselila v Newcastle ob Tynu in velik del otroštva je preživel v Angliji.

Stevenson je dobil navdih, da postane igralec, ko je videl Johna Malkovicha v predstavi v gledališču West End v Londonu. Študiral je igro na gledališki šoli Bristol Old Vic Theatre School, ena njegovih prvih televizijskih vlog pa je bila v drami Catherine Cookson The Dwelling Place. Pozneje se je pojavil v številnih britanskih televizijskih oddajah, vključno s Prebujanjem mrtvih, Dalziel in Pascoe in At Home with the Braithwaites.

Leta 2004 je igral viteza v visokoproračunskem hollywoodskem filmu Kralj Artur, v katerem je igrala Keira Knightley. Pred kratkim si je Stevenson zagotovil vloge v uspešnih televizijskih oddajah in filmih, ki so jih ustvarili v ZDA, prevzel je vlogo Volstagga v trilogiji Thor in Titusa Pulla v zgodovinski dramski seriji Rim. V prihajajoči seriji Star Wars: Ashoka bo nastopil v vlogi Baylana Skolla.

Na družbenih omrežjih so se mu že poklonili številni zvezdniki. Angleški igralec James Purefoy, ki je z njim zaigral v seriji Rim, ga je opisal kot "briljantnega, pogumnega, velikega igralca, ki je izpopolnil vsako vlogo, ki jo je odigral, do roba".

Rosario Dawson – ki bo poleg Stevensona nastopila v seriji Ashoka – je na Instagramu objavila, da je bil njen soigralec "moški velikan", čigar smrt jo je osupnila in pretresla. Režiser James Gunn, ki je sodeloval pri produkciji drugega filma Thor, pa je zapisal, da mu je bilo s pokojnim igralcem v veselje delati.

Igralec Scott Adkins, ki je skupaj s Stevensonom igral v filmu Morilčevo maščevanje, pa je zapisal, da je bil pretresen in užaloščen zaradi tragične novice, in dodal: "Pogrešal te bom, Big Ray!"