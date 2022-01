Umrl je hollywoodski režiser in igralec srbskega rodu Peter Bogdanovich

V 83. letu starosti je umrl hollywoodski režiser in igralec srbskega rodu Peter Bogdanovich. Scenarist in režiser je svoj prodor v filmski svet doživel s filmom Zadnja predstava leta 1971, kasneje pa je ustvaril filmske uspešnice, kot so Papirnati mesec (1973), Maska (1985) in Zaljubljeni popotnik (1990).

Tuji mediji poročajo, da se je v 83. letu starosti poslovil Peter Bogdanovich, ki je umrl naravne smrti na svojem domu v Los Angelesu. Novico je za Hollywood Reporter potrdila njegova hči Antonia Bogdanovich. icon-expand Umrl je Peter Bogdanovich. FOTO: Profimedia Bogdanovich se je rodil 30. julija 1939 v newyorškem Kingstonu, njegov oče je bil srbski umetnik Borislav Bogdanovich (1899–1970). Sprva se je Bogdanovich ukvarjal z gledališčem ter pisal kritike in razprave o filmu. Leta 1968 je posnel avtorski nizkoproračunski film Tarče, ki ga je v celoti ustvaril sam. Prvi večji uspeh, ki še danes zaznamuje njegovo kariero, pa je dosegel leta 1971 s filmom Zadnja predstava z Jeffom Bridgesom in Cybill Shepherd v glavnih vlogah, za katerega si je prislužil dve nominaciji za oskarja. Med njegovimi pomembnejšimi filmi so tudi Papirnati mesec (1973), Zakaj te očka pušča samo? (1972), Kino za groš (Nickelodeon, 1976), Dan, ko so se vsi smejali (1981), Maska (1985) in Zaljubljeni popotnik (1990). Bogdanovich je v karieri odigral tudi več kot 50 igralskih vlog. Čeprav se mu je oskar izmaknil, je Bogdanovich, ki velja za enega ključnih ustvarjalcev filmov "novega Hollywooda", za svoje delo prejel številne nagrade. Leta 2012 tudi zlati pečat Jugoslovanske kinoteke za izjemen prispevek k sedmi umetnosti.