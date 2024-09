Umrl je hrvaški režiser in filmski kritik Petar Krelja

Režiral je skoraj 300 filmov in televizijskih oddaj po lastnih scenarijih, bil je urednik radijskih oddaj in knjig, pisal je kritiška besedila in eseje ter vrsto let delal kot filmski urednik na Prvem programu Hrvaškega radia.

V svoji bogati filmski karieri je prejel več kot 35 nagrad in se v zgodovino zapisal kot avtor ene najbolj doslednih režijskih filmografij v hrvaški kinematografiji. Številni so Kreljev igrano-dokumentarni opus označili za posebnega, izjemnega in edinstvenega. Njegovi zdaj že antologijski dokumentarci temeljijo na opazovanju realnosti in drame vsakdanjega življenja ter interakciji z ljudmi v neposredni soseščini.

V svojem filmskem opusu se je Krelja ukvarjal s tematiko otrok in mladih, socialno-psihološkimi fenomeni in družbeno-kritičnimi vprašanji, med hrvaško domovinsko vojno pa se je osredotočal na tematiko vojnih izgnancev in žrtev.