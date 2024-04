Umrl je igralec Adrian Schiller.

Umrl je britanski igralec Adrian Schiller, ki je znan po nastopu v seriji The Last Kingdom. Kot je v izjavi za javnost sporočil njegov tiskovni predstavnik, je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana. Več podrobnosti ni razkril. Igralec je bil star 60 let. Poleg filmov in serij je nastopal tudi v gledališču.