Umrl je igralec Andre Braugher, zvezdnik serije Brooklyn Nine-Nine

Na družbenem omrežju Instagram se mu je Crews že poklonil z zapisom: "Počaščen sem, da sem te poznal, se smejal s teboj, delal s teboj in delil osem veličastnih let, ko sem opazoval tvoj nenadomestljiv talent. To boli. Prehitro si nas zapustil. Toliko si me naučil. Večno bom hvaležen, da sem te spoznal. Hvala za tvojo modrost, nasvete, prijaznost in prijateljstvo. Pokazal si mi, kako je videti dobro preživeto življenje."

Braugher je slovel tudi v kriminalnih dramah. Leta 1998 je prejel emmyja za vlogo Franka Pembletona v filmu Homicide: Life On The Street, nato pa še drugega leta 2006 za mini serijo Thief, v kateri je igral poklicnega vlomilca Nicka Atwatera. Skupaj je bil 11-krat nominiran za emmyja, štirikrat za Brooklyn Nine-Nine kot najboljši stranski igralec v humoristični seriji.