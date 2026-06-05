Umrl je igralec Anthony Head, zvezdnik serije Izganjalka vampirjev

"Z žalostjo sporočava, da je umrl najin čudovit oče Anthony Head. Veva, da ga bodo prijatelji, kolegi in oboževalci serij, v katerih je zaigral, zelo pogrešali. Rad je imel svojo službo in vedno se je imel za srečneža, da je lahko toliko desetletij sodeloval s tako izjemnimi in nadarjenimi ljudmi in bil del čudovitih produkcij," sta v izjavi za javnost ob smrti očeta Anthonyja Heada zapisali njegovi hčerki Emily in Daisy .

Dodali sta, da je njuna žalost veliko večja kot praznina, ki jo je pustil za seboj, saj bo njegova zapuščina zahvaljujoč televiziji živela še zelo dolgo. "Imava veliko srečo, da sva ga lahko opazovali pri tem, kar je tako rad počel," sta še zapisali in zaprosili za spoštovanje zasebnosti v tem za družino težkem času. Njuna mama, Sarah Fisher, s katero je bil igralec od leta 1982, je umrla januarja. Stara je bila 61 let.

Head je med letoma 1997 in 2003 igral v seriji Izganjalka vampirjev, kjer je upodobil Ruperta Gilesa. V zadnjih letih je nastopal v priljubljeni seriji Ted Lasso, znan pa je tudi po serijah Little Britain in Merlinove pustolovščine.

Poleg igralstva se je ukvarjal tudi z glasbo. Kot pevec je nastopil na West Endu, posnel pa je tudi nekaj albumov, med drugim je zapel tudi v eni od epizod serije Izganjalka vampirjev.