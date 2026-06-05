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Umrl je igralec Anthony Head, zvezdnik serije Izganjalka vampirjev

London, 05. 06. 2026 18.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Anthony Head

Umrl je britanski igralec Anthony Head, najbolj znan po vlogah v serijah Izganjalka vampirjev in Ted Lasso. Star je bil 72 let. Kot sta v izjavi za javnost sporočili njegovi hčerki, obe igralki, Emily in Daisy Head, je umrl zaradi zapletov pri prebolevanju pljučnice.

"Z žalostjo sporočava, da je umrl najin čudovit oče Anthony Head. Veva, da ga bodo prijatelji, kolegi in oboževalci serij, v katerih je zaigral, zelo pogrešali. Rad je imel svojo službo in vedno se je imel za srečneža, da je lahko toliko desetletij sodeloval s tako izjemnimi in nadarjenimi ljudmi in bil del čudovitih produkcij," sta v izjavi za javnost ob smrti očeta Anthonyja Heada zapisali njegovi hčerki Emily in Daisy.

Anthony Head s Sarah Michelle Gellar.
Anthony Head s Sarah Michelle Gellar.
FOTO: Profimedia

Dodali sta, da je njuna žalost veliko večja kot praznina, ki jo je pustil za seboj, saj bo njegova zapuščina zahvaljujoč televiziji živela še zelo dolgo. "Imava veliko srečo, da sva ga lahko opazovali pri tem, kar je tako rad počel," sta še zapisali in zaprosili za spoštovanje zasebnosti v tem za družino težkem času. Njuna mama, Sarah Fisher, s katero je bil igralec od leta 1982, je umrla januarja. Stara je bila 61 let.

Head je med letoma 1997 in 2003 igral v seriji Izganjalka vampirjev, kjer je upodobil Ruperta Gilesa. V zadnjih letih je nastopal v priljubljeni seriji Ted Lasso, znan pa je tudi po serijah Little Britain in Merlinove pustolovščine.

Poleg igralstva se je ukvarjal tudi z glasbo. Kot pevec je nastopil na West Endu, posnel pa je tudi nekaj albumov, med drugim je zapel tudi v eni od epizod serije Izganjalka vampirjev.

Razlagalnik

West End je območje v osrednjem Londonu, ki je svetovno znano po svoji visoki koncentraciji gledališč. Pogosto se uporablja kot sinonim za vrhunsko komercialno gledališko produkcijo v Združenem kraljestvu, podobno kot Broadway v New Yorku. Gledališča na West Endu so znana po dolgotrajnih muzikalih, dramah in predstavah, v katerih nastopajo številni priznani igralci in pevci.

V mitologiji serije Izganjalka vampirjev je 'Watcher' (opazovalec) član starodavnega reda, ki je zadolžen za usposabljanje, vodenje in varovanje izganjalke vampirjev. Opazovalci so izobraženi strokovnjaki za nadnaravne pojave, demone in magijo, ki svojo izbranko pripravljajo na njeno poslanstvo v boju proti silam teme. Rupert Giles, lik Anthonyja Heada, je bil eden najbolj prepoznavnih predstavnikov tega reda, ki je združeval akademsko znanje z mentorstvom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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