Umrl je igralec in scenarist Ben Best

Umrl je igralec in soustvarjalec komične serije Eastbound & Down, Ben Best. Najbolj znan je bil prav po tej seriji, katere štiri sezone so predvajali med letom 2009 in 2013. Športno komedijo je soustvarjal z Dannyjem McBridom in Jody Hill, njegovo smrt pa je potrdila tudi produkcijska hiša Rough House Pictures. Best je bil star 46 let, vzrok smrti pa za zdaj ni znan.

"S težkim srcem se poslavljamo od našega dobrega prijatelja Bena Besta. Izgubili smo ga le dan, preden bi dopolnil 47 let. Bil je dober prijatelj in zelo ustvarjalna oseba. Navdihoval nas je in nas spravljal v smeh. Očarljiv in smešen je bil. Zapustil nas je mnogo prezgodaj. Radi smo te imeli in pogrešali te bomo," so ob Bestovi fotografiji na družbenem omrežju Instagram zapisali v produkcijski hiši Rough House Pictures.

Ben Best je s soustvarjalcem McBridom sodeloval pri več projektih, tudi v filmu iz leta 2011 z naslovom Vitez in sitnež, zaigral pa je v filmih Super hudo, Opazuj in poročaj ter Dežela izgubljenih.

V svojih objavah na družbenih omrežjih so se ga spomnili že mnogi zvezdniki, med njimi tudi Seth Rogen, ki je zapisal: "Počivaj v miru, Ben Best. Spomnim se, da sem ga videl v filmu Nožno-ročna umetnost v vlogi Chucka The Trucka in si mislil: 'Moram sodelovati s tem moškim.' Počaščen sem, da sem lahko sodeloval z njim, in še bolj, da sem se lahko družil z njim in užival v njegovi družbi. Danes sem si znova ogledal ta film in užival v njegovem geniju."

Igralec Paul Walter Hauser je dodal: "Kako je lahko umrl Ben Best, eden najbolj smešnih tipov na svetu? To je res bedno, ker je bil pri 47 letih res premlad. Naj počiva v miru in sožalje njegovi družini ter prijateljem." Odzivi se vrstijo.

