Umrl je igralec Carl Weathers

Družina igralca Carla Weathersa je sporočila, da je igralec umrl med spanjem. Star je bil 76 let. Weathers je zaigral v vlogi Apolla Creeda v prvih štirih filmih o Rockyju , leta 1987 je nastopil v filmu Predator z Arnoldom Schwarzeneggerjem in Happy Gilmore z Adamom Sandlerjem . Nazadnje je zaigral kot Greef Karga v seriji Vojna zvezd The Mandalorian , kar mu je prineslo nominacijo za emmyja.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl Carl Weathers," je zapisla družina in dodala: "Carl je bil izjemen človek, ki je živel izjemno življenje. S svojimi prispevki k filmu, televiziji, umetnosti in športu je pustil neizbrisen pečat in je priznan po vsem svetu in med generacijami. Bil je ljubljeni brat, oče, dedek, partner in prijatelj."

Weathers, ki je svojo kariero začel kot branilec lige NFL, a se je leta 1974 upokojil in začel kariero hollywoodksega igralca. Rojen je bil v New Orleansu za časopis Gambit pa je povedal, da je že od mladih nog rad nastopal. "Ugriznil me je hrošč, kot pravijo. Na odru se ljudje smejijo dobrim stavkom in ploskajo na koncu - to je lepo, precej nalezljivo. Ko ta žuželka enkrat pride vate, se ji kar težko odpoveš," je povedal leta 2020.