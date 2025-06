Umrl je igralec David Hekili Kenui Bell . Star je bil 46 let. Žalostno novico je na družbenem omrežju sporočila njegova starejša sestra Jalene Kanani , vzrok smrti pa za zdaj ni znan. Kot je v izjavi za revijo People sporočila policija, zvezdnik ni umrl nasilne smrti. Znan je bil tudi po vlogah v serijah Operacija Havaji in Magnum P.I. .

"S težkim srcem sporočam, da bo moj prisrčen, darežljiv, nadarjen, zabaven, smešen, brilijanten in čeden mlajši brat David H K Bell odslej preživljal družbo z Nebeškim očetom," je zapisala igralčeva sestra, tiskovni predstavnik policije pa je v izjavi za People dejal: "Sprožili smo preiskavo, ki jo bo izvedel mrliški oglednik. Gre za standardni postopek, med obdukcijo pa bo določen tudi vzrok smrti. Preiskava še traja, sum nasilne smrti je izključen."

Ob igranju je užival tudi v tem, da je posodil svoj glas, je še dodala njegova sestra. "Slišite ga lahko tudi na letališču v Koni, kjer je z veseljem delal in s svojim glasom poskrbel za čudovito in varno uporabniško izkušnjo. Bil je in bo ostal svetla žareča zvezda."