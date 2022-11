Umrl je igralec Davor Janjić , poročajo tuji mediji. Bosanskohercegovski igralec je bil star 54 let, vzrok njegove smrti pa ni znan. Žalostno novico je potrdil njegov prijatelj Ahmed Burić , na družbenem omrežju pa se mu je v spomin poklonil tudi slovenski režiser Andrej Košak .

Janjić je bil rojen 18. novembra 1969 v Tuzli. Študiral je filmsko igro v Studiu mladih igralcev in na Akademiji v Sarajevu. Bil je član Odprte scene Obala Sarajevo in najmlajši član Ateljeja 212 v Beogradu. Najbolj znan je po vlogah v filmih filmih Kuduz, Perfect Circle, Parlament in Sarajevo, zaigral pa je tudi v filmu Outsider.