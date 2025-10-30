Umrl je igralec Floyd Roger Myers Jr., znan po vlogi v seriji Princ z Bel-Aira

Umrl je 42-letni igralec Floyd Roger Myers Jr., vzrok njegove smrti pa naj bi bil srčni zastoj. Kot je za TMZ povedala njegova mati Renee Trice, je s sinom govorila le nekaj ur pred smrtjo in razkrila, da je igralec v zadnjih treh letih doživel tri srčne zastoje. Myers je zaslovel še kot otrok, ko je leta 1992 v seriji Princ z Bel-Aira zaigral lik Willa Smitha v mlajših letih, nato pa še mladega Marlona Jacksona v The Jacksons: An American Dream, filmu, ki govori o družini Jackson in njihovem vzponu v glasbenem svetu. Leta 2000 se je pojavil v eni od epizod serije Young Americans.