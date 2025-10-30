Umrl je igralec Floyd Roger Myers Jr., znan po vlogi v seriji Princ z Bel-Aira

Umrl je 42-letni igralec Floyd Roger Myers Jr., vzrok njegove smrti pa naj bi bil srčni zastoj. Kot je za TMZ povedala njegova mati Renee Trice, je s sinom govorila le nekaj ur pred smrtjo in razkrila, da je igralec v zadnjih treh letih doživel tri srčne zastoje. Myers je zaslovel še kot otrok, ko je leta 1992 v seriji Princ z Bel-Aira zaigral lik Willa Smitha v mlajših letih, nato pa še mladega Marlona Jacksona v The Jacksons: An American Dream, filmu, ki govori o družini Jackson in njihovem vzponu v glasbenem svetu. Leta 2000 se je pojavil v eni od epizod serije Young Americans.
Bil je oče štirih otrok, njegova mati pa je v objavi na družbenem omrežju zapisala: "To ne bi smelo biti tako." Kot je še zapisala družina, je bil Myers predan oče, ljubeč brat in prijatelj, čigar prijaznost, smeh in toplina so se dotaknili vsakogar, ki ga je srečal. "Roger za seboj pušča štiri čudovite otroke – Taelyn, Kinsley, Tylerja in Knoxa –, naša družina pa se spopada z nepredstavljivo izgubo osebe, ki nam je pomenila vse," so še dodali.
