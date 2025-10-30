Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Umrl je igralec Floyd Roger Myers Jr., znan po vlogi v seriji Princ z Bel-Aira

Maryland, 30. 10. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Umrl je igralec Floyd Roger Myers Jr., znan po seriji Princ z Bel-Aira in filmu The Jacksons: An American Dream. Star je bil 42 let. Kot poročajo ameriški mediji, je umrl na svojem domu v Marylandu, vzrok pa naj bi bil srčni zastoj, je za TMZ povedala njegova mama Renee Trice.

Umrl je 42-letni igralec Floyd Roger Myers Jr., vzrok njegove smrti pa naj bi bil srčni zastoj. Kot je za TMZ povedala njegova mati Renee Trice, je s sinom govorila le nekaj ur pred smrtjo in razkrila, da je igralec v zadnjih treh letih doživel tri srčne zastoje. Myers je zaslovel še kot otrok, ko je leta 1992 v seriji Princ z Bel-Aira zaigral lik Willa Smitha v mlajših letih, nato pa še mladega Marlona Jacksona v The Jacksons: An American Dream, filmu, ki govori o družini Jackson in njihovem vzponu v glasbenem svetu. Leta 2000 se je pojavil v eni od epizod serije Young Americans.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bil je oče štirih otrok, njegova mati pa je v objavi na družbenem omrežju zapisala: "To ne bi smelo biti tako." Kot je še zapisala družina, je bil Myers predan oče, ljubeč brat in prijatelj, čigar prijaznost, smeh in toplina so se dotaknili vsakogar, ki ga je srečal. "Roger za seboj pušča štiri čudovite otroke – Taelyn, Kinsley, Tylerja in Knoxa –, naša družina pa se spopada z nepredstavljivo izgubo osebe, ki nam je pomenila vse," so še dodali.

floyd roger myers jr. igralec princ z bel-aira smrt
Naslednji članek

Prihodnje leto prihaja film o Paulu McCartneyju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
30. 10. 2025 08.13
cepiva
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330