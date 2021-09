Umrl je igralec in komik Anthony 'A.J.' Johnson

"Skupnost komikov je znova pretresena. Pretreseni smo ob vesti, da nas je zapustil ikonični obraz filmskega in odrskega sveta komedije, gospod Anthony A.J. Johnson," je v izjavi dejala LyNea Bell. "Spominjali se ga bomo po njegovem smehu, igralskih sposobnostih, najbolj pa po čudoviti osebnosti in zlatem srcu. Sočustvujemo z njegovo družino, ženo Lexis in tremi otroki. V njihovem imenu prosimo za zasebnost," je še dejala.