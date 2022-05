Umrl je igralec Jack Kehler

Kehler je v svoji 40-letni karieri zaigral v več kot 170 filmih in televizijskih serijah. Med njegovimi najbolj znanimi filmskimi vlogami so uspešnice Možje v črnem II, Austin Powers: Vohun, ki me je nategnil ter Hoja po moško: Zgodba o Deweyju Coxu. Manjše vloge je odigral tudi v številnih znanih serijah, kot so Oglaševalci, 24, Monk in Newyorška policija. Pred smrtjo je sodeloval pri snemanju filma The Platinum Loop.