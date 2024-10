Umrl je igralec John Amos.

Tiskovna predstavnica igralca Johna Amosa je v izjavi za javnost sporočila, da je zvezdnik filmov Umri pokončno 2 in Pod ključem umrl naravne smrti 21. avgusta. Star je bil 84 let. Amos je kot James Evans starejši zaigral v seriji Good Times , ki je bila ena prvih televizijskih serij, v kateri so prikazali družino z obema temnopoltima staršema.

"Mnogi oboževalci so ga imeli za svojega televizijskega očeta," je v izjavi za javnost dejal njegov sin Kelly Christopher Amos . "Imel je dobro življenje. Njegova zapuščina bo živela naprej v izjemnih delih, ki jih je kot igralec posnel za televizijo ali film. Moj oče je vse življenje rad delal kot igralec. Bil je moj oče, moj najboljši prijatelj in moj junak," je še dodal.

Njegov vpliv v seriji Good Times je bil tako velik, da so njega ali njegov lik v besedilih pesmi omenili celo Alicia Keys, Rick Ross in Wu-Tang Clan .

"Ta serija je najbolj realno prikazala življenje afroameriške družine, ki živi v takšnih okoliščinah, kot je," je leta 2021 za revijo Time povedal igralec, ki je nastopil še v filmih Princ odkriva Ameriko , Gospodar zveri , Striptiz bar in Zmagala bo ljubezen , ter serijah Princ z Bel-Aira , Zahodno krilo in Cosby .

Amos je bil iz serije Good Times odpuščen, ker je postal kritičen do piscev, ki so po njegovem mnenju zgodbe temnopoltih naredili za neavtentične. "Bilo je več primerov, ko sem izpostavil, da se takšnih stvari ne dela in da temnopolte družine teh stvari ne počnejo. Jaz sem bil strokovnjak za te stvari, ne oni," je dejal za revijo Time. "Vse skupaj je postalo preveč razgreto, zato so moj lik sčasoma ubili, kar je bila najboljša rešitev za vse, tudi zame," je še dodal.