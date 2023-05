Umrl je igralec John Beasley

"Veš, da je to del življenja, a to še ne pomeni, da je vse skupaj kaj lažje," je zapisal v objavi na Facebooku in nadaljeval: "Izgubil sem najboljšega prijatelja. Pravijo, da naj ne bi nikoli spoznali svojih junakov, saj se običajno izkaže, da niso takšni, kot mislimo, da so. To je tako narobe. Moj junak je bil moj oče." Mike se je očetu zahvalil za vse in izrazil upanje, da je bil ponosen nanj.

Beasleyjeve prve vloge segajo tri desetletja nazaj, njegova kariera pa je zaživela šele z vlogo v seriji Brewster Place, v kateri je nastopala tudi Oprah Winfrey. Leta 1993 je zaigral v filmu Rudy, pojavil pa se je tudi v filmih Mogočni racmani in Generalova hči. Največ slave je požel v seriji Everwood, kjer je med leti 2002 in 2006 nastopal v vlogi Irva Harperja.

Njegova zadnja vloga je bila v gledališču v Chicagu, kjer je nastopil v muzikalu, ki je glasbena adaptacija Beležnice. Avgusta bi moral odpotovati v New York, kjer naj bi zaigral v muzikalu na Broadwayju. "Da si lahko delujoči umetnik, je najvišje poslanstvo, in cenim vse, kar to prinese," je povedal za American Theatre. "Če ne bi nikoli šel na Broadway, bi še vedno čutil, da sem imel uspešno kariero," je še dodal igralec.

V mestu Omaha je ustanovil gledališče, ki ga je poimenoval John Beasley Theater, 13 let pa je v njem vodil delavnice. "Veliko ljudem smo samo skozi gledališče spremenili življenje," je dejal leta 2020.

Beasley je bil poročen z Judy, imel pa je sinova Mika in Tyrona, snaho Katie in vnuke Evana, Milesa, Olivio, Mika, Dariusa in Malika, ki je uspešen košarkar v ligi NBA.