Umrl je igralec Paul Sorvino, zvezdnik filma Dobri fantje

Paul Sorvino , ki je imel dolgo in plodovito igralsko kariero, je umrl, star 83 let. Novico je sporočila njegova družina, ki je v izjavi za javnost zapisala, da je igralec umrl naravne smrti, že nekaj let pa se je spopadal z zdravstvenimi težavami. Sorvino je bil najbolj znan po vlogi v filmu Dobri fantje , v letih kariere pa si je prislužil tudi nominacijo za nagrado Tony.

"Naša srca so zlomljena. Nikoli ne bo še enega Paula Sorvina, ki je bil ljubezen mojega življenja in eden največjih igralcev, ki so kadar koli stopili na oder ali nastopili na platnu," je zapisala v izjavi, na Twitterju pa dodala: "Sem popolnoma zlomljena. Ljubezen mojega življenja in najbolj čudovit moški, ki je kdaj živel, je umrl. Moje srce je zlomljeno." Novico je potrdila tudi igralka Mira Sorvino, igralčeva 54-letna hči, ki je na Twitterju zapisala: "Moj oče, veliki Paul Sorvino, je umrl. Bil je čudovit oče in zelo ga imam rada."