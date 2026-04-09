Umrl je igralec serije Igra prestolov Michael Patrick

Pri 35 letih je v hospicu umrl igralec in pisec Michael Patrick. Novico o njegovi smrti je na družbenem omrežju javnosti sporočila njegova žena Naomi Sheehan. Igralec se je boril z boleznijo motoričnih nevronov, ki hitro napade gibalne živce, zato mišice prenehajo delovati. Bolezen ni ozdravljiva.
"Na žalost je sinoči v hospicu Mick umrl. Diagnozo je dobil 2. februarja 2023, v hospic pa je bil sprejet pred 10 dnevi, kjer je zanj skrbelo čudovito osebje. Umrl je mirno, obdan z družino in prijatelji. Besede ne morejo opisati naše bolečine," je v izjavi na družbenem omrežju zapisala njegova žena.
Spomnila se je njegove moči in vpliva, ki ga je imel na svoje najdražje, in dodala: "Živel je polno. Veselje, dobrodušnost in nalezljiv smeh. Bil je oranžnolasi titan. Hvaležni smo vsem, ki ste nas v zadnjih letih podpirali. Micku je bil zelo všeč citat Brandona Behana in zdi se zelo primeren v tem trenutku: Najpomembnejše stvari na svetu so, da imaš za jesti, piti in nekoga, ki ga ljubiš.' Ne razmišljajte preveč. Jejte. Pijte. Ljubite."
Patrick je v zadnji objavi na družbenem omrežju februarja sporočil, da je njegov nevrolog ocenil, da ima še leto življenja, in dodal, da je še veliko stvari, za katere se splača živeti, in veliko načrtov.
Poleg vloge v seriji Igra prestolov je zaigral še v Blue Lights, This Town in v BBC-jevi seriji My Left Nut, kjer je sodeloval tudi kot scenarist. Njegova zadnja vloga je bila v nemškem televizijskem filmu Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln, ki je bil premierno prikazan lani.
Bolezen motoričnih nevronov (MND), znana tudi kot amiotrofična lateralna skleroza (ALS) v angleško govorečih državah, je progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene motorične nevrone v možganih in hrbtenjači. Ti nevroni so odgovorni za prenos signalov iz možganov v mišice, kar omogoča prostovoljne gibe. Ko motorični nevroni propadajo, mišice postopoma oslabijo in prenehajo delovati, kar vodi do paralize. Bolezen lahko prizadene tudi mišice, ki nadzorujejo govor, požiranje in dihanje. Vzrok za nastanek bolezni motoričnih nevronov pogosto ni znan, čeprav obstajajo genetske oblike. Trenutno ni ozdravljiva, vendar obstajajo terapije, ki lahko pomagajo obvladovati simptome in izboljšati kakovost življenja bolnikov.
Hospic je ustanova ali storitev, ki nudi celostno paliativno oskrbo ljudem s hudo, neozdravljivo boleznijo v končni fazi življenja. Glavni cilj hospica ni zdravljenje bolezni, temveč zagotavljanje maksimalnega udobja, lajšanje bolečin in drugih simptomov ter podpora pacientu in njegovim svojcem. Oskrba v hospicu je usmerjena v ohranjanje dostojanstva in kakovosti življenja v preostalem času. To vključuje medicinsko nego, psihosocialno in duhovno podporo. Hospici lahko delujejo kot samostojne ustanove, kot oddelki v bolnišnicah ali kot mobilne enote, ki nudijo oskrbo na domu.
Igra prestolov (v izvirniku Game of Thrones) je izjemno priljubljena ameriška fantazijska dramska televizijska serija, ki temelji na knjižni seriji Pesem ledu in ognja avtorja Georgea R. R. Martina. Serija je bila premierno predvajana leta 2011 in je hitro postala globalni fenomen zaradi svoje kompleksne zgodbe, bogatih likov, presenetljivih preobratov in epske produkcije. Dogajanje je postavljeno v izmišljeni svet Westerosa in Essosa, kjer se plemiške družine borijo za oblast nad Železnim prestolom. Serija je znana po svoji brutalnosti, političnih spletkah, magiji in zmajih, ter je prejela številne nagrade, vključno z rekordnim številom emmyjev.
