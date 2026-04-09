Umrl je igralec serije Igra prestolov Michael Patrick

Pri 35 letih je v hospicu umrl igralec in pisec Michael Patrick . Novico o njegovi smrti je na družbenem omrežju javnosti sporočila njegova žena Naomi Sheehan . Igralec se je boril z boleznijo motoričnih nevronov, ki hitro napade gibalne živce, zato mišice prenehajo delovati. Bolezen ni ozdravljiva.

"Na žalost je sinoči v hospicu Mick umrl. Diagnozo je dobil 2. februarja 2023, v hospic pa je bil sprejet pred 10 dnevi, kjer je zanj skrbelo čudovito osebje. Umrl je mirno, obdan z družino in prijatelji. Besede ne morejo opisati naše bolečine," je v izjavi na družbenem omrežju zapisala njegova žena.

Spomnila se je njegove moči in vpliva, ki ga je imel na svoje najdražje, in dodala: "Živel je polno. Veselje, dobrodušnost in nalezljiv smeh. Bil je oranžnolasi titan. Hvaležni smo vsem, ki ste nas v zadnjih letih podpirali. Micku je bil zelo všeč citat Brandona Behana in zdi se zelo primeren v tem trenutku: Najpomembnejše stvari na svetu so, da imaš za jesti, piti in nekoga, ki ga ljubiš.' Ne razmišljajte preveč. Jejte. Pijte. Ljubite."