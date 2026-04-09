Film/TV

Umrl je igralec serije Igra prestolov Michael Patrick

London, 09. 04. 2026 09.58 pred 56 minutami 2 min branja

Avtor:
K.Z.
Michael Patrick

Umrl je igralec Michael Patrick, znan po seriji Igra prestolov. Star je bil 35 let, zadnja leta pa se je boril z nevrološko boleznijo. Diagnozo je dobil leta 2023. Novico o njegovi smrti je potrdila žena, ki je v izjavi zapisala, da besede ne morejo opisati žalosti njegovih najbližjih.

Pri 35 letih je v hospicu umrl igralec in pisec Michael Patrick. Novico o njegovi smrti je na družbenem omrežju javnosti sporočila njegova žena Naomi Sheehan. Igralec se je boril z boleznijo motoričnih nevronov, ki hitro napade gibalne živce, zato mišice prenehajo delovati. Bolezen ni ozdravljiva.

"Na žalost je sinoči v hospicu Mick umrl. Diagnozo je dobil 2. februarja 2023, v hospic pa je bil sprejet pred 10 dnevi, kjer je zanj skrbelo čudovito osebje. Umrl je mirno, obdan z družino in prijatelji. Besede ne morejo opisati naše bolečine," je v izjavi na družbenem omrežju zapisala njegova žena.

Spomnila se je njegove moči in vpliva, ki ga je imel na svoje najdražje, in dodala: "Živel je polno. Veselje, dobrodušnost in nalezljiv smeh. Bil je oranžnolasi titan. Hvaležni smo vsem, ki ste nas v zadnjih letih podpirali. Micku je bil zelo všeč citat Brandona Behana in zdi se zelo primeren v tem trenutku: Najpomembnejše stvari na svetu so, da imaš za jesti, piti in nekoga, ki ga ljubiš.' Ne razmišljajte preveč. Jejte. Pijte. Ljubite."

Patrick je v zadnji objavi na družbenem omrežju februarja sporočil, da je njegov nevrolog ocenil, da ima še leto življenja, in dodal, da je še veliko stvari, za katere se splača živeti, in veliko načrtov.

Poleg vloge v seriji Igra prestolov je zaigral še v Blue Lights, This Town in v BBC-jevi seriji My Left Nut, kjer je sodeloval tudi kot scenarist. Njegova zadnja vloga je bila v nemškem televizijskem filmu Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln, ki je bil premierno prikazan lani.

Razlagalnik

Bolezen motoričnih nevronov (MND), znana tudi kot amiotrofična lateralna skleroza (ALS) v angleško govorečih državah, je progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene motorične nevrone v možganih in hrbtenjači. Ti nevroni so odgovorni za prenos signalov iz možganov v mišice, kar omogoča prostovoljne gibe. Ko motorični nevroni propadajo, mišice postopoma oslabijo in prenehajo delovati, kar vodi do paralize. Bolezen lahko prizadene tudi mišice, ki nadzorujejo govor, požiranje in dihanje. Vzrok za nastanek bolezni motoričnih nevronov pogosto ni znan, čeprav obstajajo genetske oblike. Trenutno ni ozdravljiva, vendar obstajajo terapije, ki lahko pomagajo obvladovati simptome in izboljšati kakovost življenja bolnikov.

Hospic je ustanova ali storitev, ki nudi celostno paliativno oskrbo ljudem s hudo, neozdravljivo boleznijo v končni fazi življenja. Glavni cilj hospica ni zdravljenje bolezni, temveč zagotavljanje maksimalnega udobja, lajšanje bolečin in drugih simptomov ter podpora pacientu in njegovim svojcem. Oskrba v hospicu je usmerjena v ohranjanje dostojanstva in kakovosti življenja v preostalem času. To vključuje medicinsko nego, psihosocialno in duhovno podporo. Hospici lahko delujejo kot samostojne ustanove, kot oddelki v bolnišnicah ali kot mobilne enote, ki nudijo oskrbo na domu.

Igra prestolov (v izvirniku Game of Thrones) je izjemno priljubljena ameriška fantazijska dramska televizijska serija, ki temelji na knjižni seriji Pesem ledu in ognja avtorja Georgea R. R. Martina. Serija je bila premierno predvajana leta 2011 in je hitro postala globalni fenomen zaradi svoje kompleksne zgodbe, bogatih likov, presenetljivih preobratov in epske produkcije. Dogajanje je postavljeno v izmišljeni svet Westerosa in Essosa, kjer se plemiške družine borijo za oblast nad Železnim prestolom. Serija je znana po svoji brutalnosti, političnih spletkah, magiji in zmajih, ter je prejela številne nagrade, vključno z rekordnim številom emmyjev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Čas za veliki finale: komu zadnja vrtnica?

Zvezdniško obarvana premiera Evforije

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Arrya
09. 04. 2026 10.54
Imel je malo vlogo v eni epizodi... to ni igralec serije, to je extra
strupzdravilo
09. 04. 2026 10.54
bolezen ne sprašuje o starosti, obišče tam kjer so najboljši pogoji - RIP
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Prepoznate te legendarne angelčke?
Prepoznate te legendarne angelčke?
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
