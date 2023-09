Umrl je igralec Sir Michael Gambon, znan po vlogi v Harryju Potterju

Družina igralca Michaela Gambona je sporočila, da je zvezdnik umrl v bolnišnici, star 82 let. Najbolj znan je bil po vlogi profesorja Albusa Dumbledorja v šestih od osmih filmov o Harryju Potterju. Njegova žena Anne Miller in sin Fergus sta povedala, da je njun "ljubljeni mož in oče" umrl v miru z družino ob sebi, po tem, ko je prebolel pljučnico. "Prosimo vas, da v tem bolečem času spoštujete našo zasebnost in se vam zahvaljujemo za vaša sporočila podpore in ljubezni," pa je v imenu družine še dodal tiskovni predstavnik.