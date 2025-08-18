Umrl je igralec Terence Stamp, znan po franšizi Superman

"Za seboj pušča nadpovprečno zapuščino kot pisatelj in igralec, ki bo tudi v prihodnjih letih navduševala ljudi," je v izjavi za Reuters sporočila družina igralca Terencea Stampa . Od zvezdnika so se poslovili tudi v združenju Bafta, za to prestižno britansko nagrado pa je bil 87-letnik nominiran dvakrat.

Njegova soigralka iz franšize Superman Sarah Douglas ga je v objavi na družbenem omrežju opisala z besedami, da je bil več kot čudovit in nadarjen. "Tako žalostna sem, ker sem izvedela, da nas je zapustil Terence. Od njega sem se naučila veliko vsega. Kakšen začetek kariere sem imela, da sem lahko preživela toliko mesecev v njegovi družbi. Moja ljubezen in sožalje vsem, ki so ga imeli radi. Res velika izguba," je še dodala.

Stamp je bil rojen leta 1938 v Londonu, po šolanju pa se je odločil za kariero v oglaševanju. Zaslovel je v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je nastopil v glavni vlogi filma Billy Budd. Za igro si je takrat prislužil nominacijo za oskarja za najboljšo moško stransko vlogo in zlati globus za novinca leta.

Ime in kariero si je utrdil v franšizi Superman, kjer je upodobil hudobneža generala Zoda, znan pa je bil tudi po svojem prefinjenem modnem okusu in dekletih, med katerimi sta bili tudi igralki Julie Christie in Jean Shrimpton.