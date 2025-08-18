Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Film/TV

Umrl je igralec Terence Stamp, znan po franšizi Superman

London, 18. 08. 2025 07.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Umrl je za oskarja nominirani igralec Terence Stamp, je sporočila njegova družina. 87-letni zvezdnik je bil najbolj znan po vlogi hudobca generala Zoda v originalnih filmih franšize Superman, v šest desetletij dolgi karieri pa je zaigral tudi v filmih Priscilla, kraljica puščave, Hladnokrvnež in Palača strahov.

"Za seboj pušča nadpovprečno zapuščino kot pisatelj in igralec, ki bo tudi v prihodnjih letih navduševala ljudi," je v izjavi za Reuters sporočila družina igralca Terencea Stampa. Od zvezdnika so se poslovili tudi v združenju Bafta, za to prestižno britansko nagrado pa je bil 87-letnik nominiran dvakrat.

Terence Stamp
Terence Stamp FOTO: Profimedia

Njegova soigralka iz franšize Superman Sarah Douglas ga je v objavi na družbenem omrežju opisala z besedami, da je bil več kot čudovit in nadarjen. "Tako žalostna sem, ker sem izvedela, da nas je zapustil Terence. Od njega sem se naučila veliko vsega. Kakšen začetek kariere sem imela, da sem lahko preživela toliko mesecev v njegovi družbi. Moja ljubezen in sožalje vsem, ki so ga imeli radi. Res velika izguba," je še dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stamp je bil rojen leta 1938 v Londonu, po šolanju pa se je odločil za kariero v oglaševanju. Zaslovel je v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je nastopil v glavni vlogi filma Billy Budd. Za igro si je takrat prislužil nominacijo za oskarja za najboljšo moško stransko vlogo in zlati globus za novinca leta.

Ime in kariero si je utrdil v franšizi Superman, kjer je upodobil hudobneža generala Zoda, znan pa je bil tudi po svojem prefinjenem modnem okusu in dekletih, med katerimi sta bili tudi igralki Julie Christie in Jean Shrimpton.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
terence stamp igralec smrt superman
Naslednji članek

Gal Gadot: Prepričana sem bila, da bo Sneguljčica velika uspešnica

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089