Umrl je Ken Spears, soustvarjalec risanke Scooby-Doo

"Ken nam bo za vedno ostal v spominu po svoji duhovitosti, pripovedovanju zgodb, zvestobi družini in močni delovni etiki," je za revijo Variety povedal sin pokojnega Kena Spearsa , Kevin Spears : "Ken ni pustil trajnega vtisa le na svojo družino, temveč se je kot soustvarjalec Scooby-Dooja dotaknil življenj mnogih. Ken je bil vso moje življenje moj vzornik in še naprej bo živel v naših srcih."

Ken Spears se je rodil 12. marca 1938 in je odraščal v Los Angelesu v Kaliforniji. Spoprijateljil se je s sinom animacijskega producenta Williama Hanna. Kena je William leta 1959 tudi zaposlil kot urednika zvoka. Med svojim delom je spoznal Joea Rubyja in njuno prijateljstvo je vodilo v dolgoletno sodelovanje. Skupaj sta napisala kar nekaj televizijskih predstav za različne produkcijske hiše. Spears in Ruby sta tudi ustvarila legendarnega psička Scooby-Dooja in druge risane uspešnice. Fred Silverman, urednik otroškega programa na televizijiCBS je kasneje oba najel, da sta skupaj ustvarjala jutranji program za najmlajše. Ko se je Silverman odločil za prestop k televiziji ABC, sta mu Spears in Ruby sledila. Ken je bil tudi svetovalec za pripovedovanje zgodb v priljubljeni televizijski seriji Planet opic.