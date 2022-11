Umrl je Kevin Conroy, ikonični glas Batmana

Novico, da je umrl Kevin Conroy , igralec, ki je v več televizijskih serijah posodil glas liku Batmana, je sporočila njegova soigralka Diane Pershing . Conroy se je že dalj časa boril z rakom, bolezen pa je tudi vzrok njegove smrti. Star je bil 66 let.

"Imam zelo žalostno novico: umrl je priljubljeni glas Batmana, Kevin Conroy. Že nekaj časa se je boril z boleznijo, v veselje oboževalcev pa slabostim ni posvečal veliko pozornosti. Pogrešali ga ne bomo le njegovi soigralci, temveč tudi njegovi oboževalci po vsem svetu," je v objavi na Facebooku zapisala Pershingova.

Conroy je glas Batmanu oziroma Brucu Waynu prvič posodil v animirani seriji, ki je bila na sporedu med leti 1992 in 1995. Njegov značilni raskavi glas je kmalu postal sinonim za risanega junaka, spremljal pa ga je kar dve desetletji.

Njegov zadnji projekt je bil animirani film DCU: Liga pravičnih: Usodna peterica, ki je bil premierno predvajan leta 2019. Novica o njegovi smrti je pretresla predvsem oboževalce, ki so se mu poklonili v objavah na družbenih omrežjih, spomnili pa so se ga tudi številni ljudje iz sveta stripov in animiranega filma.