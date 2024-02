Umrl je Richard Lewis, komik in igralec, ki je bil znan tudi po svoji vlogi v seriji Nikar tako živahno. Star je bil 76 let. Novico o smrti je že potrdil njegov tiskovni predstavnik, ki je v izjavi za javnost dejal, da je Lewis umrl na svojem domu v Los Angelesu, vzrok pa je bil srčni zastoj. Zvezdnik je aprila 2023 sporočil, da ima Parkinsonovo bolezen, ki so mu jo diagnosticirali dve leti prej.

Po poročanju ameriških medijev je umrl komik in igralec Richard Lewis. 76-letnik je bil najbolj znan po svoji vlogi v komični seriji Nikar tako živahno, kot je sporočil njegov tiskovni predstavnik, pa je zvezdnik umrl na svojem domu zaradi srčnega zastoja. Poznan je bil po svojem značilnem humorju, bil je tudi reden gost oddaj The Late Show with David Letterman in The Howard Stern Show.

Umrl je komik in igralec Richard Lewis. FOTO: AP icon-expand

"Komik in igralec Richard Lewis je mirno umrl na svojem domu v Los Angelesu po srčnem infarktu," je v izjavi za javnost zapisal zvezdnikov tiskovni predstavnik. "Njegova žena Joyce Lapinsky se vsem zahvaljuje za vso ljubezen, prijateljstvo in podporo ter prosi za zasebnost v tem težkem času," je še dodal. Lewis je aprila 2023 javnosti sporočil, da ima Parkinsonovo bolezen, ki so mu jo zdravniki diagnosticirali leta 2021, z njo pa se je spopadal zasebno. Bolezen je bila razlog, da se je odločil za upokojitev. Najbolj znan je bil po svojem zaščitnem znaku, samozaničevalnem humorju, s katerim se je predstavljal v neštetih stand up nastopih ter televizijskih in filmskih vlogah. Imel je dolgoletno vlogo v oddaji Nikar tako živahno Larryja Davida, kjer se je pojavil v več kot 40 epizodah med letoma 2000 in 2021. Znan je bil tudi po tem, da je bil reden gost v oddajah The Late Show with David Letterman in The Howard Stern Show.

Richard Lewis z ženo Joyce Lapinsky FOTO: AP icon-expand