Umrl je legendarni režiser Jean-Luc Godard

Umrl je režiser Jean-Luc Godard, boter novega francoskega vala. Star je bil 91 let. Njegovo smrt so za francoske medije potrdili viri blizu režiserja. Godard je bil znan po svojih filmih Do zadnjega diha, Prezir, Nori Pierrot, Živeti svoje sanje in drugih.

Jean-Luc Godard je bil francosko-švicarski režiser, scenarist in filmski kritik, ki je slovel kot pionir francoskega novega vala, ki je vzklil v 60. letih prejšnjega stoletja v Franciji. Bil je eden najbolj vplivnih francoskih režiserjev povojnega obdobja, leta 2010 pa je prejel tudi oskarja. V svojih filmih je premikal meje in navdihnil poznejše generacije režiserjev. Rojen je bil v francosko-švicarski družini 3. decembra 1930 v Parizu. Njegov oče je bil zdravnik, njegova mati pa potomka švicarskega bankirja, družina pa je njegovo mladost preživela v Švici, kjer je tudi obiskoval šolo. Njegovi filmi so bili znani po eksistencialnih monologih, uveljavil pa je tudi nov način snemanja z uporabo ročnega dela kamere in skokovite reze. Zaslužen je bil, da je ob bok uveljavljenim umetnikom in literatom postavil tudi režiserje, kot njegovega naslednika pa nekateri omenjajo Quentina Tarantina s filmom Stekli psi.